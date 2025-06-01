15-летняя пассажирка пострадала в ДТП на Московском тракте в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

15-летняя пассажирка автомобиля получила травмы в результате ДТП на Московском тракте, 130 в Тюмени. Авария произошла утром 17 июня, столкнулись автомобили Hyundai и Volkswagen, сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительным данным 33- летний водитель Hyundai, подъезжая к регулируемому перекрестку, не учел состояние проезжей части, не смог выбрать безопасную дистанцию. Hyundai въехал в стоящий у светофора Volkswagen.

В ДТП получила ранения юная пассажирка автомобиля Hyundai, она ехала на заднем сиденье, была пристегнута ремнём безопасности. Обстоятельства ДТП выясняются.