  • 17 июня 202517.06.2025вторник
  • USD78,5067
    EUR90,9438
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер юго-западный

15-летняя пассажирка пострадала в ДТП на Московском тракте в Тюмени

Происшествия, 10:24 17 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

15-летняя пассажирка автомобиля получила травмы в результате ДТП на Московском тракте, 130 в Тюмени. Авария произошла утром 17 июня, столкнулись автомобили Hyundai и Volkswagen, сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительным данным 33- летний водитель Hyundai, подъезжая к регулируемому перекрестку, не учел состояние проезжей части, не смог выбрать безопасную дистанцию. Hyundai въехал в стоящий у светофора Volkswagen.

В ДТП получила ранения юная пассажирка автомобиля Hyundai, она ехала на заднем сиденье, была пристегнута ремнём безопасности. Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# авария , Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:19 17.06.2025Школьник получил травмы в ДТП с велосипедом и электросамокатом в Тобольске
10:24 17.06.202515-летняя пассажирка пострадала в ДТП на Московском тракте в Тюмени
21:48 16.06.2025В Тюменской области выясняют обстоятельства гибели пенсионерки
15:42 16.06.2025Незаконную рубку деревьев выявили с квадрокоптера в Викуловском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора