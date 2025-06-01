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Более полутора тысяч аварийных деревьев снесут около школ и детских садов в Тюмени

Общество, 11:08 17 июня 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Обрезка более 7 тыс. деревьев на территории общеобразовательных школ и детских садов Тюмени запланирована в 2025 году. Об этом рассказал заместитель главы города Александр Ильин.

Он отметил, что по итогам обследования 49 социальных объектов также принято решение о сносе более полутора тысяч аварийных зелёных насаждений. По словам Александра Ильина, на выполнение этих работ предусмотрено 32 млн рублей.

"Это позволит существенно улучшить ситуацию, связанную с состоянием зелёных насаждений на территории наших образовательных учреждений и повысить безопасность детей и взрослых", - добавил он.

Отметим, что в 2024 году в рамках озеленения в областном центре высажено более 28 тыс. деревьев и кустарников. Санитарную, омолаживающую и формовочную обрезку провели в отношении 20 тыс. деревьев.

Николай Ступников

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# деревья , детские сады , обрезка деревьев , школы

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