Более полутора тысяч аварийных деревьев снесут около школ и детских садов в Тюмени

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Обрезка более 7 тыс. деревьев на территории общеобразовательных школ и детских садов Тюмени запланирована в 2025 году. Об этом рассказал заместитель главы города Александр Ильин.

Он отметил, что по итогам обследования 49 социальных объектов также принято решение о сносе более полутора тысяч аварийных зелёных насаждений. По словам Александра Ильина, на выполнение этих работ предусмотрено 32 млн рублей.

"Это позволит существенно улучшить ситуацию, связанную с состоянием зелёных насаждений на территории наших образовательных учреждений и повысить безопасность детей и взрослых", - добавил он.

Отметим, что в 2024 году в рамках озеленения в областном центре высажено более 28 тыс. деревьев и кустарников. Санитарную, омолаживающую и формовочную обрезку провели в отношении 20 тыс. деревьев.

Николай Ступников