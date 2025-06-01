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164 км обновлённых противопожарных полос создали в лесах Тобольска

Общество, 16:16 17 июня 2025

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

10 км новых и 164 км обновлённых противопожарных полос создали в лесном фонде Тобольска в 2025 году. Специалисты ведут постоянное патрулирование лесных массивов, работы проводятся на площади более 10 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Заместитель главы города Владимир Третьяков и начальник отдела контроля и лесного хозяйства управления землепользования департамента градостроительства и землепользования Татьяна Шидловская проинспектировали участок леса в Менделеево, проверив подготовку к пожароопасному сезону и минерализацию лесополосы.

Добавим, в 2024 году патрулировали 100 км лесных территорий, создали 10 км новых противопожарных барьеров, поддерживали в порядке 134 км минерализованных полос и убирали потенциально опасные места отдыха.

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# особый противопожарный режим , противопожарные меры

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