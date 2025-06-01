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Более 270 тысяч жителей Тюменской области вовлечены в волонтерскую работу

Общество, 16:38 17 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 270 тысяч человек насчитывает волонтерское сообщество в Тюменской области. За минувшие восемь лет количество добровольцев выросло в 3,6 раза. Об этом рассказал председатель областной думы Фуат Сайфитдинов на пленарном заседании Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала.

"Наши волонтеры помогают жителям освобожденных территорий и Курской области, участвуют в ликвидации последствий паводка, борются с лесными пожарами. Особенно ярко они проявили себя в пандемию коронавируса", - проинформировал он.

Работа по развитию добровольчества ведется в регионе системно на протяжении 15 лет. Создана необходимая правовая база, включая комплекс мер поддержки волонтеров, действуют координирующие органы, реализуются передовые проекты и всероссийские акции.

Активно участвуют в них депутаты и аппарат областной думы. "Наш волонтерский центр "От сердца к сердцу" объединил свыше 200 человек. Ведется постоянная работа по изготовлению маскировочных сетей и всего необходимого для наших бойцов. Мы отправили в зону проведения СВО девять гуманитарных грузов", - рассказал Фуат Сайфитдинов.

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# волонтерство , добровольчество , Фуат Сайфитдинов

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