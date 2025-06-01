Прибор для неинвазивного контроля гемоглобина создали тюменские студентки

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Уникальное устройство для неинвазивного контроля гемоглобина создали студентки ТИУ Зарина Рузамен и Екатерина Щелкунова. Аналогов разработки на российском рынке пока нет, сообщает пресс-служба вуза.

Ноу-хау прибора в том, что концентрацию гемоглобина в крови можно будет определять с помощью приема диффузно отраженного оптического излучения, то есть процесса регистрации света, который отражается от объекта под разными углами.

"Основой нашей технологии является спектроскопический метод – фотометрия света, проходящего сквозь ткани организма. Когда свет проходит через кожу, эритроциты поглощают определенные длины волн спектра, и интенсивность отраженного сигнала зависит от концентрации гемоглобина в капиллярах кожи", — рассказывает Зарина Рузамен.

Над проектом авторы работают около года. Идея возникла внезапно. Молодые ученые задумались о существовании таких проблем со здоровьем, на которые люди часто не обращают должного внимания. Одно из таких заболеваний – анемия. Анализ рынка показал, что неинвазивных методов исследования гемоглобина еще нет.

Устройство состоит из практичного и безопасного корпуса, светодиодов, приемника оптического излучения, есть функция, поддерживающая различные языки. Уже сформирована электрическая схема главного блока устройства. Определены материалы, детали и компоненты для создания его прототипа.

Авторы разработки планируют, что низкая себестоимость изделия, эргономичный дизайн, инновационная функциональная часть, дающая мгновенный результат, обеспечит высокий спрос и уровень продаж.

Точный и надежный измеритель железа в крови уже был представлен на различных конференциях, авторы также принимают участие в программе сопровождения и защиты выпускных квалификационных работ "Стартап как диплом".