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120 юных жителей Тобольского района приступили к работе в "Отрядах главы"

Общество, 16:49 17 июня 2025

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

120 подростков приступили к работе в первую смену "Отрядов главы" в Тобольском районе. На весь сезон запланировано 384 места для сельских ребят, сообщили в администрации Тобольского района.

В течение трёх смен ребята будут помогать главам поселений благоустраивать сёла и деревни, проводить профилактические беседы об опасностях, связанных с неосторожным обращением с огнём, и правилах поведения на воде.

Первая смена стартовала 16 июня и продлится до 27 июня. Вторая смена пройдет с 3 по 16 июля, третья - с 4 по 15 августа.

По вопросам трудоустройства в "Отряды главы" можно позвонить в районный центр творчества по тел.: 8 (3456) 22-32-27.

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# отряды мэра

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