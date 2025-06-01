Тюменских дружинников объединят в новую городскую структуру

| Фото: Пресс-служба Тюменской городской думы | Фото: Пресс-служба Тюменской городской думы

Народные дружины Тюмени объединят в единую централизованную структуру. Об этом рассказал руководитель департамента безопасности жизнедеятельности областного центра Виталий Флянц в ходе заседания комиссии по городскому общественному самоуправлению 17 июня.

По словам представителя администрации, такой подход позволит эффективнее содействовать охране общественного порядка через институт народной дружины.

Напомним, что в настоящее время в Тюмени действуют четыре таких дружины по городским округам. Общая численность личного составляет более 170 человек, а также 30 представителей из казачьей дружины.

Дружинники помогают сотрудникам полиции в профилактике преступлений и административных правонарушений.

Виталий Флянц отметил, что в ближайшее время существующим народным дружинам будет рекомендовано присоединенитьсч к вновь созданной единой структуре, а её члены смогут войти в её состав.

Николай Ступников