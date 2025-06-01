  • 18 июня 202518.06.2025среда
  • USD78,7135
    EUR90,7548
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер юго-западный

Более 900 студентов-проводников будут работать в поездах из УФО по курортным направлениям

Общество, 11:11 18 июня 2025

Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

Более 900 студентов-проводников будут работать на поездах из Тюмени и Екатеринбурга по курортным направлениям. Юноши и девушки сопроводят пассажиров до городов черноморского побережья и здравниц Северного Кавказа, сообщает Свердловская железная дорога.

Допуск к работе и обслуживанию пассажиров студенты получили после прохождения дополнительного обучения и медицинской комиссии. Кураторами молодежи стали опытные сотрудники – проводники и начальники поездов.

В целом ряды проводников уральских поездов дальнего следования на СвЖД и ЮУЖД летом 2025 г. пополнят более 1,5 тыс. студотрядовцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# проводники , СвЖД , студенты , студотряды

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:53 18.06.2025Короткое замыкание стало причиной пожара на улице Новаторов в Тюмени
11:42 18.06.2025В сквере Домашний в Тюмени отремонтировали систему водоотведения
11:20 18.06.2025Две новые школы откроют в Тюмени в 2026 году
11:11 18.06.2025Более 900 студентов-проводников будут работать в поездах из УФО по курортным направлениям

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора