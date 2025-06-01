Более 900 студентов-проводников будут работать в поездах из УФО по курортным направлениям

| Фото: Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

Более 900 студентов-проводников будут работать на поездах из Тюмени и Екатеринбурга по курортным направлениям. Юноши и девушки сопроводят пассажиров до городов черноморского побережья и здравниц Северного Кавказа, сообщает Свердловская железная дорога.

Допуск к работе и обслуживанию пассажиров студенты получили после прохождения дополнительного обучения и медицинской комиссии. Кураторами молодежи стали опытные сотрудники – проводники и начальники поездов.

В целом ряды проводников уральских поездов дальнего следования на СвЖД и ЮУЖД летом 2025 г. пополнят более 1,5 тыс. студотрядовцев.