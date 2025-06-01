В Тюмени открыли выставку "Время рекордов"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставку "Время рекордов", которая посвящена советскому спорту, открыли в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова Тюмени. Посетители могут проникнуться атмосферой, переданной художниками графическими работами и скульптурами, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Эта выставка — про тело как идею. Про страну, которая всегда старалась быть в форме. Эти работы — часть большой художественной истории, и теперь они здесь, в Тюмени. Нам важно не только сохранить, но и показать: искусство может быть не только красивым, но и бодрым", рассказала куратор проекта Ольга Аверина.

Графические листы и скульптуры поступили в собрание музея из ликвидированной в 2017 году Международной конфедерации союзов художников — организации, которая после распада СССР унаследовала часть активов Союза художников. Сегодня работы обрели новую жизнь и контекст.

Наполнение — графика и скульптура конца 1960 – начала 1980 годов, созданные в эпоху, когда спорт в СССР был не только массовым увлечением, но и символом государственной мощи, идеологической силы и визуальной культуры. Кульминацией является скульптура "Спортивный выстрел" заслуженного художника России и мастера монументального искусства Сергея Горяинова (1947–2018).