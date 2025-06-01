  • 17 июня 202517.06.2025вторник
  • USD78,5067
    EUR90,9438
  • В Тюмени 19..21 С 1 м/с ветер южный

В Тюмени открыли выставку "Время рекордов"

Общество, 19:35 17 июня 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставку "Время рекордов", которая посвящена советскому спорту, открыли в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова Тюмени. Посетители могут проникнуться атмосферой, переданной художниками графическими работами и скульптурами, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Эта выставка — про тело как идею. Про страну, которая всегда старалась быть в форме. Эти работы — часть большой художественной истории, и теперь они здесь, в Тюмени. Нам важно не только сохранить, но и показать: искусство может быть не только красивым, но и бодрым", рассказала куратор проекта Ольга Аверина.

Графические листы и скульптуры поступили в собрание музея из ликвидированной в 2017 году Международной конфедерации союзов художников — организации, которая после распада СССР унаследовала часть активов Союза художников. Сегодня работы обрели новую жизнь и контекст.

Наполнение — графика и скульптура конца 1960 – начала 1980 годов, созданные в эпоху, когда спорт в СССР был не только массовым увлечением, но и символом государственной мощи, идеологической силы и визуальной культуры. Кульминацией является скульптура "Спортивный выстрел" заслуженного художника России и мастера монументального искусства Сергея Горяинова (1947–2018).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , картины , Музейный комплекс им , скульптуры , Словцова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:11 17.06.2025Совет законодателей Тюменской области, Югры и Ямала прошел в Белоярском
19:35 17.06.2025В Тюмени открыли выставку "Время рекордов"
19:24 17.06.2025Размер взносов на капремонт могут скорректировать в Тюменской области
19:13 17.06.2025Знаменитые российские артисты поздравили Ярковский район со 100-летием

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора