В Тобольске начали производить новую марку полипропилена для гофрированных труб

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую марку полипропилена PPI003 EX для производства гофрированных труб начали выпускать на "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске в 2025 г. Она отличается повышенной прочностью, сообщает СИБУР.

"Это результат совместной работы специалистов "ЗапСибНефтехима", СИБУР ПолиЛаба и СИБУР Инновации. Задача тобольских специалистов заключалась в подборе технологических параметров, необходимых для производства материала с нужными характеристиками", - уточняется в сообщении.

Отработка технологии проходила на установке ПП. Необходимо было подобрать технологические параметры работы установки полимеризации, компоненты каталитического комплекса и рецептуру стабилизации.