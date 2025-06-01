Более тысячи первокурсников примет Тюменский медуниверситет в 2025 году

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более тысячи первокурсников примет Тюменский медицинский университет на программы бакалавриата и специалитета в 2025 году. Приемная кампания в вузе стартует 20 июня, сообщает пресс-служба ТМУ.

На выбор абитуриентов предлагаются специальности: "Медицинская кибернетика", "Педиатрия", "Фармация", "Лечебное дело", "Стоматология", "Сестринское дело".

Выпускники 11-х классов могут получить также среднее профессиональное образование по специальностям: "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Лабораторная диагностика", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая", "Фармация", "Сестринское дело" (очная и очно-заочная формы обучения).

Приемная комиссия находится по адресу: Одесская, 54, главный учебный корпус, ауд. 319, 3 этаж, вход по главной лестнице. Время работы: в будни с 9 до 18 часов, в субботу с 10 до 15 часов. Контакты приемной комиссии: +7 (3452) 690-750, priem@tyumsmu.ru. Подробная информация – по ссылке.