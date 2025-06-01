Три новые каталки появились в больнице Вагайского района

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Три современные каталки поступили в Областную больницу №9 Вагайского района. Они оснащены регулировкой высоты и возможностью изменения положения тела. Это позволяет врачам и медсестрам оперативно реагировать на любые изменения в состоянии больного, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Особое внимание уделяется оснащению стационаров современным оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную помощь на самом высоком уровне. Внедрение новых каталок в практику позволит сократить время транспортировки пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, а также минимизировать риски, связанные с перевозкой. Это особенно важно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами и другими острыми состояниями", - сказал главный врач Павел Грибанов.

Медицинские каталки поступили в больницу в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".