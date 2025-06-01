В Тюменском районе пройдут антитеррористические учения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Антитеррористические учения пройдут в Тюменском районе 19 и 20 июня. Их проведет оперативный штаб региона с практическим развертыванием сил и средств в п. Винзили и Богандинский, а также на прилегающих к ним территориях, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

В мероприятии примут участие сотрудники управлений ФСБ, МВД, МЧС, работники экстренных служб, представители исполнительных органов Тюменской области. Учения позволят отработать практические навыки по пресечению террористических актов, ликвидацию возможных последствий теракта, проверят навыки взаимодействия между правоохранительными структурами.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничительным мерам в районе проведения учений.