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Выставки и демонстрационный полет вертолета ждут тюменцев на акции #ТЮМЕНЬсГосавтоинспекцией

Общество, 20:09 18 июня 2025

Мероприятие #ТЮМЕНЬсГосавтоинспекцией пройдет на стадион "Геолог" в Тюмени 28 июня, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Зрителей ждут демонстрационный полет вертолета "ЮТэйр", показательные выступления парашютистов, выставки современного и ретро-транспорта, оружия, артефактов, военного снаряжения и военной техники, мастер-классы по оказанию первой помощи, конкурс "Автоледи", "Тотальный экзамен по ПДД" для детей и взрослых.

Детей угостят мороженым и прохладительными напитками. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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