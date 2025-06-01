Выставки и демонстрационный полет вертолета ждут тюменцев на акции #ТЮМЕНЬсГосавтоинспекцией
Мероприятие #ТЮМЕНЬсГосавтоинспекцией пройдет на стадион "Геолог" в Тюмени 28 июня, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
Зрителей ждут демонстрационный полет вертолета "ЮТэйр", показательные выступления парашютистов, выставки современного и ретро-транспорта, оружия, артефактов, военного снаряжения и военной техники, мастер-классы по оказанию первой помощи, конкурс "Автоледи", "Тотальный экзамен по ПДД" для детей и взрослых.
Детей угостят мороженым и прохладительными напитками. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.