Тюменцам советуют копить деньги на вкладах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Копить деньги на вкладах до окончания периода высоких ставок посоветовал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Когда начнется снижение, вложить накопления можно в ипотеку, сообщают "РИА Новости".

"Если сравнить стоимость кредита с ростом жилья и против депозита, наверное, я бы рекомендовал на начальный этап все-таки накопить. И как раз сейчас завершается период высоких ставок, в том числе и по вкладам", - отметил он.

Он также выразил надежду, что через полгода начнется хорошее снижение и ставок по кредитам, тогда стоит войти в ипотеку. Это при условии, что нет первоначального взноса, либо он не полностью сформирован.