  • 19 июня 202519.06.2025четверг
  • USD78,7174
    EUR90,3093
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер северный

Тюменцам советуют копить деньги на вкладах

Общество, 14:40 19 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Копить деньги на вкладах до окончания периода высоких ставок посоветовал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Когда начнется снижение, вложить накопления можно в ипотеку, сообщают "РИА Новости".

"Если сравнить стоимость кредита с ростом жилья и против депозита, наверное, я бы рекомендовал на начальный этап все-таки накопить. И как раз сейчас завершается период высоких ставок, в том числе и по вкладам", - отметил он.

Он также выразил надежду, что через полгода начнется хорошее снижение и ставок по кредитам, тогда стоит войти в ипотеку. Это при условии, что нет первоначального взноса, либо он не полностью сформирован.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вклады , ипотека , Сбербанк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:46 19.06.2025Тюменский опыт организации парковочных пространств оценили на ПМЭФ-2025
15:24 19.06.2025С 1 сентября в России заработает "Университет предпринимателей"
14:51 19.06.2025Театр наций представит спектакли в Тобольске
14:40 19.06.2025Тюменцам советуют копить деньги на вкладах

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора