С полисом ОМС тюменцы могут уверенно путешествовать по всей России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На время отпуска на территории России у граждан страны нет необходимости переоформлять полис обязательного медицинского страхования. Право на бесплатную медицинскую помощь на всей территории Российской Федерации удостоверяет полис ОМС, напоминает пресс-служба страховой компании "Капитал МС".

Это может быть старый полис, напечатанный на бумаге, и полис в виде пластиковой карты. Их альтернативой является выписка из единого регистра застрахованных лиц. На таком документе в виде уникального штрих-кода присутствует информация о номере полиса ОМС.

"Каждый застрахованный в системе ОМС имеет право на медпомощь на всей территории страны. Отказ в оказании любой медпомощи из-за того, что полис получен в другом регионе, неправомерен", - подчеркнул председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Экстренная и неотложная медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни, всем гражданам оказывается бесплатно, безотлагательно, без предъявления полиса ОМС.

При потере сознания, сильной боли, травмах, отравлениях, кровотечении и иных опасных состояниях нужно вызвать скорую помощь. В случаях, когда нет угрозы для жизни, но появились проблемы со здоровьем, например, произошло обострение хронического заболевания (включая повышение температуры тела, резкие изменения АД, ушибы, простудные заболевания и т. д.), оказывается неотложная медицинская помощь. Для этого нужно обратиться в ближайшую поликлинику.

Если отпуск длительный и есть хроническая патология, для плановой медицинской помощи лучше прикрепиться к поликлинике по месту временного пребывания.

"Вам понадобятся паспорт, полис ОМС, СНИЛС (при наличии) и документ, подтверждающий факт проживания или нахождения по адресу временного пребывания. Прикрепление происходит на основе этих документов и вашего заявления на имя главного врача медицинской организации", - пояснил заместитель генерального директора страховой медицинской организации "Капитал МС" Антон Устюгов.

Если отпуск планируется совсем в отдаленных районах, эксперты ОМС рекомендуют заранее выяснить, где находятся ближайшие к месту отдыха медицинские организации. Наиболее эффективный способ – обратиться к представителям свой страховой медицинской организации. Сотрудники СМО смогут помочь построить маршрут, в котором будут учтены риски и действия при возможных незапланированных ситуациях, требующих медицинской помощи.

"Если возникают любые сложности с медицинской помощью: отказ при вызове скорой и в последующей госпитализации, проблемы с прикреплением к поликлинике и с медобслуживанием в ней, необходимо связаться с представителями своей страховой медицинской организации по телефону круглосуточной горячей линии", - рекомендует Антон Устюгов.

Помощь застрахованным гражданам – это законодательно закрепленная обязанность страховой медицинской организации.