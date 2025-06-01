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Тюменский опыт организации парковочных пространств оценили на ПМЭФ-2025

Общество, 15:46 19 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практику развития городского парковочного пространства в Тюмени высоко оценил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин в ходе сессии "Урбан Хаб Наследие. Визионеры" Петербургского международного экономического форума 19 июня.

На ней глава Тюмени Максим Афанасьев рассказал об итогах работы по преобразованию городской среды и приоритетных вопросах. В их числе - разработка мастер-плана исторической части города. Занимается этим сегодня Институт Генплана Москвы. Проектируемая площадь - 700 га. Мэр уверен, что документ позволит гармонично развивать здесь новую архитектуру, дороги, сохраняя при этом историческое наследие. Работа над мастер-планом идет при участии жителей, предпринимательского сообщества, экспертов. Промежуточные этапы детально обсудят уже в ноябре 2025 года.

"Город совершенствуется, параллельно развивается общественный транспорт. Тюмень — яркий пример качественного подхода к градостроительной планировке территории, при этом ни о каком ухудшении условий для жизни речи не идет", - считает Никита Стасишин.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Отметим, также в сессии приняли участие генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Крупнейшее событие орагнизуют в 28-й раз. В 2025 году ПМЭФ-2025 проходит под девизом "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".

Инна Пахомова

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# Максим Афанасьев , объекты культурного наследия , Петербургский международный экономический форум , ПМЭФ

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