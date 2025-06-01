Тюменские волонтеры культуры обменялись опытом с Пушкинским музеем
Около 80 участников из разных уголков Тюменской области собрались на масштабный областной семинар "Волонтеры культуры: музеи и библиотеки" в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова в областном центре 20 июня. Мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом между тюменскими добровольцами и столичными культурными учреждениями.
Открывая семинар, директор Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Иван Панасенко подчеркнул значимость события: "Сегодня мы создаем прочную основу для развития культурного добровольчества в регионе. Обмен опытом с Пушкинским музеем и ведущими библиотекарями поможет нашим волонтерам выйти на новый уровень". По его словам, главное сегодня – это формирование государственной культуры и идеологии, в том числе в волонтерском корпусе региона.
В рамках семинара представили два ключевых доклада: о волонтерской деятельности в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и о реализации волонтерских проектов в библиотечном пространстве.
Руководитель регионального опорного центра "Волонтеры культуры" Тюменской области Марина Киселева пояснила, что особенностью проводимого семинара стало разделение программы по профилям деятельности.
"Это сделано впервые. Программа июньского семинара разработана для сотрудников музеев и библиотек, а в сентябре пройдет обучающее мероприятие для специалистов домов культуры и театров. В каждом учреждении своя специфика работы с волонтерами, для нас важно поделиться с коллегами профильной информацией, которая точно пригодится им в работе", - подчеркнула эксперт.
Участники семинара – специалисты учреждений культуры, руководители волонтерских отрядов и действующие добровольцы – активно обменивались опытом и обсуждали перспективы развития культурного добровольчества.
"Подобные мероприятия крайне важны для нас, волонтеров. Они не только дают возможность узнать о лучших практиках, но и вдохновляют на новые проекты на местах. Особенно ценно, что мы можем учиться у таких авторитетных учреждений как Пушкинский музей", – поделилась одна из участниц семинара, волонтер культуры, библиограф из Упоровской районной библиотеки Людмила Потапова.
Волонтер культуры из Тюмени Анастасия Дамирова, которая трудится ведущим библиотекарем городской библиотечной системы, высоко оценила проводимый семинар. "Полезно обменяться опытом с территориями, узнать практику московских коллег, проанализировать полученную информацию и тем самым в дальнейшем избежать ошибок при организации и проведении собственных мероприятий с привлечением волонтеров культуры", - сказала она.
Семинар стал важным шагом в развитии добровольческого движения в культурной сфере региона. Он позволил объединить усилия муниципальных образований Тюменской области и столичных учреждений культуры для достижения общих целей.
Добавим, событие организовали специалисты регионального опорного центра "Волонтеры культуры" Тюменской области на базе музея Словцова, структурного подразделения Тюменского музейно-просветительского объединения.
Инна Кондрашкина