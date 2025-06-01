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Тюменские волонтеры культуры обменялись опытом с Пушкинским музеем

Общество, 15:34 20 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 80 участников из разных уголков Тюменской области собрались на масштабный областной семинар "Волонтеры культуры: музеи и библиотеки" в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова в областном центре 20 июня. Мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом между тюменскими добровольцами и столичными культурными учреждениями.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открывая семинар, директор Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Иван Панасенко подчеркнул значимость события: "Сегодня мы создаем прочную основу для развития культурного добровольчества в регионе. Обмен опытом с Пушкинским музеем и ведущими библиотекарями поможет нашим волонтерам выйти на новый уровень". По его словам, главное сегодня – это формирование государственной культуры и идеологии, в том числе в волонтерском корпусе региона.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В рамках семинара представили два ключевых доклада: о волонтерской деятельности в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и о реализации волонтерских проектов в библиотечном пространстве.

Руководитель регионального опорного центра "Волонтеры культуры" Тюменской области Марина Киселева пояснила, что особенностью проводимого семинара стало разделение программы по профилям деятельности.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это сделано впервые. Программа июньского семинара разработана для сотрудников музеев и библиотек, а в сентябре пройдет обучающее мероприятие для специалистов домов культуры и театров. В каждом учреждении своя специфика работы с волонтерами, для нас важно поделиться с коллегами профильной информацией, которая точно пригодится им в работе", - подчеркнула эксперт.

Участники семинара – специалисты учреждений культуры, руководители волонтерских отрядов и действующие добровольцы – активно обменивались опытом и обсуждали перспективы развития культурного добровольчества.

"Подобные мероприятия крайне важны для нас, волонтеров. Они не только дают возможность узнать о лучших практиках, но и вдохновляют на новые проекты на местах. Особенно ценно, что мы можем учиться у таких авторитетных учреждений как Пушкинский музей", – поделилась одна из участниц семинара, волонтер культуры, библиограф из Упоровской районной библиотеки Людмила Потапова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтер культуры из Тюмени Анастасия Дамирова, которая трудится ведущим библиотекарем городской библиотечной системы, высоко оценила проводимый семинар. "Полезно обменяться опытом с территориями, узнать практику московских коллег, проанализировать полученную информацию и тем самым в дальнейшем избежать ошибок при организации и проведении собственных мероприятий с привлечением волонтеров культуры", - сказала она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семинар стал важным шагом в развитии добровольческого движения в культурной сфере региона. Он позволил объединить усилия муниципальных образований Тюменской области и столичных учреждений культуры для достижения общих целей.

Добавим, событие организовали специалисты регионального опорного центра "Волонтеры культуры" Тюменской области на базе музея Словцова, структурного подразделения Тюменского музейно-просветительского объединения.

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Инна Кондрашкина

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# волонтеры культуры , Музейный комплекс им , Словцова

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