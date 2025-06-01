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Дожди и грозы ожидаются в Тюмени с 20 по 22 июня

Общество, 17:26 19 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сильный ветер и грозы ожидаются в Тюмени с 20 по 22 июня данным Тюменского гидрометцентра.

20 июня в областном центре прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.

Температура ночью +9,+11, днем +21,+23, сообщает городская администрация.

21 июня - кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура ночью +11,+13, днём +20,+22.

22 июня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура ночью +12,+14, днём +18,+20.

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# погода , ухудшение погоды

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