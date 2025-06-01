Тюменские абитуриенты могут подать заявления в ссузы через портал госуслуг

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские абитуриенты могут подать заявления в средние специальные учебные заведения на портале госуслуг. Такая возможность стала доступной с 20 июня. Выбрать можно любое из предложенных образовательных учреждений по всей стране, сообщили в региональном департаменте информатизации.

Записаться в колледж и техникум можно по ссылке. Чтобы подать заявление на портале госуслуг, необходимо сначала авторизоваться в личном кабинете. Здесь же есть информация о том, какие документы нужны для подачи заявления. Далее следует принести в среднее специальное учебное заведение оригиналы документов для зачисления на заочную или очно-заочную форму обучения. Уведомления обо всех этапах рассмотрения заявления будут приходить в личный кабинет Госуслуг.

Услуга доступна только с подтвержденной учетной записью портала госуслуг. Получить подтверждение учетной записи можно через банк, МФЦ или Почту России.

Отметим, в 2024 году в регионе подали более 28 тысяч электронных заявлений, — это более 70% от всех заявлений в колледжи и техникумы Тюменской области.