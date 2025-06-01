  • 20 июня 202520.06.2025пятница
  • USD78,4839
    EUR89,8380
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер юго-восточный

Тюменские абитуриенты могут подать заявления в ссузы через портал госуслуг

Общество, 11:32 20 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские абитуриенты могут подать заявления в средние специальные учебные заведения на портале госуслуг. Такая возможность стала доступной с 20 июня. Выбрать можно любое из предложенных образовательных учреждений по всей стране, сообщили в региональном департаменте информатизации.

Записаться в колледж и техникум можно по ссылке. Чтобы подать заявление на портале госуслуг, необходимо сначала авторизоваться в личном кабинете. Здесь же есть информация о том, какие документы нужны для подачи заявления. Далее следует принести в среднее специальное учебное заведение оригиналы документов для зачисления на заочную или очно-заочную форму обучения. Уведомления обо всех этапах рассмотрения заявления будут приходить в личный кабинет Госуслуг.

Услуга доступна только с подтвержденной учетной записью портала госуслуг. Получить подтверждение учетной записи можно через банк, МФЦ или Почту России.

Отметим, в 2024 году в регионе подали более 28 тысяч электронных заявлений, — это более 70% от всех заявлений в колледжи и техникумы Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# абитуриенты , Почта России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:38 20.06.2025В Тюмени на озере Круглом состоялись всероссийские "Чистые игры"
12:27 20.06.2025Тюменцев приглашают на выставку "Словцов: коллекционер и археолог" в музей-заповедник
12:16 20.06.2025Тюменские водители автобусов стали лучшими на всероссийском конкурсе
11:43 20.06.2025Выпускной школы креативных индустрий пройдет в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора