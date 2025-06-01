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Тюменцев приглашают на выставку "Словцов: коллекционер и археолог" в музей-заповедник

Общество, 12:27 20 июня 2025

Архивное фото «Коллекция музея реального училища» их фондов ТМПО | Архивное фото «Коллекция музея реального училища» их фондов ТМПО

Выставка "Словцов: коллекционер и археолог" в музее-заповеднике на о. Андреевском принимает посетителей с 20 июня. Гости увидят редкие архивные фото, материалы из археологических экспедиций, изображения предметов уникальной коллекции, собранной Словцовым, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Экспозиция раскроет масштаб научной и собирательской деятельности Ивана Словцова, занимавшего пост директора Александровского реального училища. Благодаря его усилиям в Тюмени были заложены основы систематического изучения и сохранения культурного наследия региона.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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# Арехологический музей-заповедник , выставка

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