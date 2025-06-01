Тюменские водители автобусов стали лучшими на всероссийском конкурсе
Водитель ООО "Вагай пассажиравтотранс" Иван Гаврилов занял первое место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства в Нижнем Новгороде в категории "ПАЗ". Второе место в этой же категории у тюменца Фёдора Третьякова из ООО "УПК "Автомобилист".
В категории "ЛиАЗ" соревновался Артём Шустов из "ТПАТП № 1", он также вошел в пятерку лучших, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Во всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший водитель автобуса" регион принимает участие уже в 26 раз. В предыдущие годы тюменские водители также показывали высокие результаты.