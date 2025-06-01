Тюменский психолог рассказала о пользе селфи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Селфи – один из мощных инструментов для исследования своего внутреннего мира. Таким мнением поделилась психолог и арт-терапевт Ольга Круглова. По ее словам, в отличие от рисунка, фотография фиксирует мгновение, но при этом позволяет работать с образом через трансформацию, анализ и творческую переработку. Эти техники помогают лучше понять себя и свои скрытые эмоции.

В качестве одной из практик специалист советует вести фотодневник эмоций: в течение определенного времени делать селфи в разных состояниях, а позже пересмотреть фотографии и проанализировать, пишет "Тюменская область сегодня".

"Для глубокой работы с внутренними страхами или ограничениями подойдет "Теневое селфи". Сфотографируйте себя в контровом свете, так, чтобы лицо было в тени, а затем "проявите" эту тень — дорисуйте, раскрасьте или дополните коллажем. Эта техника помогает безопасно исследовать подавленные эмоции и интегрировать их в свою личность", – отмечает специалист.

Она добавила, что главное в этих практиках – не результат, а процесс. Не стоит стремиться создать красивое изображение. Фотоавтопортреты в арт-терапии – это способ встретиться с собой без масок, увидеть то, что обычно остается за кадром.