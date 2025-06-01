Тюменские врачи советуют делать ЛФК для профилактики заболеваний

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Лечебная физкультура помогает при многих заболеваниях: тромбофлебите, гипертонической болезни, колитах, сахарном диабете, плоскостопии, артрозе, ожирении, инсульте. Об этом рассказала инструктор-методист по лечебно-физкультурной гимнастике ОКБ № 1 Юлия Хазеева.

Специалист отмечает, что мышечные движения — это мощный биологический стимулятор жизненных функций организма человека. Например, при атеросклерозе, когда ухудшается эластичность сосудов, динамическая лечебная гимнастика способствует очистке сосудов и укреплению сердечной мышцы. А дозированная ходьба — это простое и мощное средство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, пишет tmn.aif.ru.

"Для людей после операций на суставе или их замене мы даём специальные тренировки, которые восстанавливают нарушенные функции и человек возвращается к полноценный комфортной жизни", - рассказала она.

Физическая активность и ходьба, по словам специалиста, помогает снизить риск преждевременной смерти, предотвратить инфаркт и инсульт, повысить шансы на выживание после сердечных приступов.