Участники форума TNF в Тюмени поборются за престижную премию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 заявок из пяти регионов России поступило на участие во Всероссийской премии лучших технологических решений в ТЭК "Территория технологий". Ее вручат в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2025.

Премия пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Ассоциации "Нефтегазовый кластер". Проекты представят в номинациях: "Идея", "Лабораторный прототип" и "Промышленный экземпляр". Заявки принимаются до 15 августа.

По результатам конкурса участники могут получить выигрыш до 1 миллиона рублей. Кроме того, лучшие проекты будут представлены в формате питч-сессии перед ведущими экспертами отрасли из крупных нефтегазовых компаний в деловой программе выставки TNF EXPO.

Участие в премии — это шанс заявить о себе перед ведущими компаниями отрасли, инвесторами и представителями государственных структур, а также получить экспертную оценку и возможность масштабирования проекта, сообщили в пресс-службе форума TNF.

Заявка на конкурс свободная, без дополнительных сборов. Участвовать могут стартапы, независимые изобретатели, университетские команды, инжиниринговые компании, R&D-центры и действующие промышленные предприятия.

"Премия проводится впервые и станет важной частью деловой программы TNF EXPO 2025. Она нацелена на выявление и поддержку инновационных решений в энергетике и смежных технологических сферах", - отметила руководитель деловой программы TNF EXPO Ольга Стасяк.