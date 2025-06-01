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О развитии социальных навыков у детей рассказала тюменский психолог

Общество, 16:48 21 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Какие социальные навыки важно развивать с детства, рассказала тюменским родителям психолог регионального центра "Семья" Катерина Быкова. В видеоролике, размещенном в сообществе ВКонтакте "Своим примером | онлайн-проект для родителей" специалист пояснила, какие ключевые умения необходимы детям, а также какие упражнения и действия помогут сформировать их.

Также Катерина Быкова выделила важные навыки для детей в эпоху цифровизации, когда общение происходит не только офлайн, но и онлайн. Она рассказала, как родители могут помочь в развитии социальных умений у своих детей, пишет Мегатюмень.

Еще один видеоролик рассказывает о токсичной осознанности в воспитании, ее влиянии на детей и способах достижения баланса. Психолог отмечает, что современные родители все чаще обращаются к психологии, чтобы научить детей уважать личные границы, принимать решения и отвечать за их последствия. Однако излишняя осознанность может привести к негативным последствиям.

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