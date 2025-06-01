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Тоболяков и гостей города приглашают на фестиваль гончарного искусства

Общество, 18:52 21 июня 2025

из сообщества Дома мастеров Тобольска ВКонтакте | Фото: из сообщества Дома мастеров Тобольска ВКонтакте

Фестиваль гончарного искусства, приуроченный ко Дню народных художественных промыслов, пройдет в Тобольске 22 июня. Жителей и гостей города ждут с 13 до 15 часов в Доме мастеров, сообщает пресс-служба Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

"Фестиваль – это прекрасная возможность узнать о свойствах глины и попробовать себя в роли гончаров, увидеть глиняные изделия наших предков, познакомиться с современными мастерами и перенять у них знания прошлых веков", - отметили организаторы.

Для гостей приготовили интерактивные программы, открытые мастер-классы по созданию и росписи глиняных изделий, демонстрацию работы за гончарным кругом.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+

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# музей , Тобольск

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