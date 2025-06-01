Тюменцам рассказали о борьбе с белокрылкой

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Иван Григорьев рассказал жителям Тюменской области, как бороться с белокрылкой — вредителем, который поражает овощные, ягодные и цветочные культуры.

Вредят личинки, высасывая сок из листьев, а взрослые особи съедают мясистые части. Кроме этого она является переносчиком вирусов и грибковых заболеваний. Насекомые очень плодовиты, от момента яйцекладки до появления личинок проходит всего 7-10 дней. Таким образом, за сезон может отродиться до десяти поколений насекомых, сообщает КП-Тюмень.

Если посадки густые, и теплица плохо проветривается, то шансов, что в теплице поселится белокрылка, гораздо больше. Необходимо держать окна и двери теплицы открытыми как можно чаще. Легкий сквозняк не вредит растениям, но неприятен насекомым.

Бороться с ней можно народными и биологическими средствами. Можно, например, смешать табачную пыль, чеснок и полынь, залить водой и дать настояться сутки. После этого обрабатывать получившимся настоем раз в 5-7 дней. Но это средство оказывает довольно слабый и временный эффект.

Из биологических препаратов можно использовать Фитоверм. Наиболее действенным способом борьбы остаётся обработка химическими пестицидами. Можно применять препараты на основе неонекотиноидов, например, Антитля и Белокрылка, или перитроидов, например, Шарпей. При применении любых пестицидов необходимо строго действовать в соответствии с информацией, размещённой производителем на упаковке, чтобы не нанести вред окружающей среде, себе и своим близким.