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Тюменский врач считает, что современное поколение пациентов стало более

Общество, 11:38 22 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Глава терапевтической службы ОКБ № 2 Евгения Квизикявичус поделилась наблюдениями о том, как за годы работы изменились пациенты и их подход к здоровью. По словам врача, современное поколение пациентов стало более сознательным и информированным о своём здоровье.

"Пациенты стали более сознательными и, возможно, более требовательными. Сейчас очень многие понимают, чем они болеют, почему так случилось и что может ухудшить состояние. Они прекрасно знают, как важно ежедневно принимать препараты", – отметила врач.

Однако специалист подчеркивает, что самодиагностика через интернет может приводить к искажению информации. Тем не менее, сам факт заинтересованности пациентов в своём здоровье доктор считает положительным явлением. Особое внимание врач уделяет проблеме "омоложения" серьёзных заболеваний, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Да, гораздо больше сейчас пациентов с инфарктами и инсультами – и это фатальные случаи, которые приводят к смерти. Такая ситуация связана не только с высоким давлением и холестерином – очень влияет хронический стресс, который преследует нашу молодежь", – говорит Квизикявичус.

По мнению врача, современный образ жизни значительно изменился: люди постоянно находятся в состоянии стресса, пьют много кофе для поддержания работоспособности, не могут нормально отдыхать и высыпаться. Работа теперь не ограничивается офисом – она всегда "под рукой" в телефоне.

Важной проблемой доктор называет недостаточную заботу о здоровье мужчин старше 40 лет. В качестве профилактики врач рекомендует: гармоничное сочетание работы и отдыха, регулярные прогулки на свежем воздухе, полноценный сон, правильное питание, размеренный образ жизни.

Доктор также призывает не пренебрегать диспансеризацией, которая помогает выявить проблемы на ранней стадии и предотвратить развитие серьёзных заболеваний.

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# врачи , здоровье

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