Смена "Время юных героев" стартовала в тюменском центре "Воин"

| Фото: центр "Воин" | Фото: центр "Воин"

Первая в этом году смена "Время юных героев" стартовала в тюменском центре "Воин". В ней принимают участие 150 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Всего за лето состоятся четыре смены, в которых свои навыки прокачают 600 ребят, сообщили в центре "Воин".

Помимо огневой, тактической, инженерной подготовки, первой помощи и тактической медицины, организации связи, применения беспилотных систем, тюменских курсантов ждут другие события. Так, ребята совершат прыжки с парашютной вышки, поучаствуют в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Также в программе летний полиатлон, основы функционального многоборья и пауэртлона, турниры полазертагу, фиджитал спорту, тег-регби, пейнтболу, actionair, страйкболу, арчеритагу, военно-спортивный турнир "Игры ВОИНов", экстремальный забег "Гонка юных героев", комплексная военно-спортивная игра "Прорыв".

Запланированы встречи с ветеранами боевых действий, викторина, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, турнир по настольной игре "Путь к Победе", просмотры патриотических фильмов в рамках проекта "Воин. Кино" и многое другое.

Ребята уже познакомились со своими наставниками – опытными инструкторами Центра "Воин", многие из которых являются ветеранами боевых действий, в том числе СВО. Они не только дадут подросткам необходимые военно-прикладные навыки, но и будут следить за безопасностью.