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Экотропу на Казачьем взвозе в Тобольске откроют в июле

Общество, 18:19 21 июня 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Экотропу на Казачьем взвозе в Тобольске планируют открыть к 1 июля. Об этом рассказал глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале по итогам выездного совещания.

"Работы на Казачьем взвозе выходят на финишную прямую. Соединяем Губернский музей и улицу Ермака, создаем новое пространство для прогулок. Укладка щебня завершена, планируем открыть тропу к 1 июля", - написал Петр Вагин.

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Он также сообщил о ходе ремонтных работ на других объектах. Так, в микрорайоне Менделеево по запросу жителей обустроят тротуары протяженностью 590 метров. Благоустройство тротуаров у домов 11-17 – в приоритете.

Продолжается капитальный ремонт входных групп школ №2 и №14. В школе № 2 завершен демонтаж, подрядчик приступает к бетонированию основания. В школе №14 ведется монтаж вертикального подъемника для создания доступной среды, а также - подготовка к внутренним отделочным работам.

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"Все работы – на личном контроле. Темпы хорошие, подрядчики идут в графике", - подчеркнул Петр Вагин.

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# Петр Вагин , ремонт , Тобольск

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