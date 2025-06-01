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Мероприятие "Свеча памяти" прошло в Тюмени

Общество, 10:32 22 июня 2025

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Сотрудники силовых структур, среди которых были и представители Главного управления МЧС России по Тюменской области, приняли участие в мероприятии "Свеча памяти", которое прошло на Исторической площади в Тюмени 22 июня, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

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Напомним, 22 июня в 4 часа утра в 1941 году гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая продлилась долгих 4 года и стоила нашей Родине 27 млн жизней.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , свеча Памяти

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