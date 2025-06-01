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Около 10 тысяч жителей Ялуторовска прошли диспансеризацию с начала года

Общество, 14:52 22 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

9 тыс. 970 человек прошли диспансеризацию в Областной больнице №23 в Ялуторовске за 5 месяцев 2025 года. Первичный медико-профилактический осмотр прошли 1 тыс. 422 пациента, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

На втором этапе обследования прошли 2 тыс. 811 человек. Углубленную диспансеризацию, направленную на выявление факторов риска и заболеваний на ранних стадиях, прошли 1 тыс. 385 человек.

"Приоритетная задача диспансеризации — профилактика и ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний. Они являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. Своевременное выявление и коррекция факторов риска позволяют существенно снизить вероятность развития этих заболеваний и улучшить качество жизни пациентов", — отметила заведующая поликлиническим отделением Областной больницы №23 Валида Меджидова.

Диспансеризация является важным инструментом в поддержании здоровья населения и профилактике заболеваний. Регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, предотвращать их развитие и улучшать качество жизни.

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# диспансеризация

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