Около 170 тысяч жителей Тюменской области участвую в программе "Активное долголетие"

| Фото: Департамент социального развития Тюменской области | Фото: Департамент социального развития Тюменской области

Около 170 тыс. жителей Тюменской области принимают участие в региональной программе "Активное долголетие" нацпроекта "Семья". В нее входят такие направления, как пилотный проект "Активное долголетие по-тюменски", "серебряное" добровольчество, культурно-творческая деятельность, регулярные занятия физической культурой и спортом, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В 2025 году началась работа по реализации проекта "Активное долголетие по-тюменски". Проектом предусмотрено открытие Центров активного долголетия по-тюменски на базе комплексных центров социального обслуживания Ялутровска и Нижнетавдинского муниципального округа.

В 2026 году планируется открытие Центров активного долголетия по-тюменски во всех муниципальных образованиях Тюменской области.

Штаб-квартира "серебряного" добровольчества имеет 25 филиалов во всех муниципалитетах области, организованных на базе организаций социального обслуживания. В рамках него реализуются проекты "Гиды TMN 55+", "Бабушкин Workout", "Герань-медиа", "#Бабушки особого назначения", "А мы с внуком волонтерим".

Добровольческое "серебряное" движение в Тюменской области реализует "социальное волонтерство": дневная занятость граждан, находящихся на обслуживании в организациях социального обслуживания; подготовка и отправка гуманитарной помощи участникам СВО; изготовление изделий для людей в трудной жизненной ситуации в Тюменской области, ЛНР и ДНР, а также для военнослужащих в зоне СВО.

Популярными среди старшего поколения являются занятия физической культурой и спортом, а также культурно-досуговые мероприятия.