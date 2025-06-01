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Единые требования к обращению с ТКО вступят в силу с 1 сентября 2025 года

Общество, 13:53 24 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые правила эксплуатации объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) утвердило правительство России. Цель нововведений — создание к 2030 году устойчивой системы обращения с отходами, обеспечивающей стопроцентную сортировку отходов и снижение вдвое объёмов захоронения на полигонах.

Основные изменения включают запрет хранения отходов открытым способом (навалом, насыпью) на перегрузочных пунктах. Станции обязаны оборудовать закрытые площадки с твёрдым покрытием, оснащённые ограждением и защитой от затоплений.

Отдельный блок нововведений касается норм извлечения вторичного сырья. С сентября 2026 года действующие предприятия должны извлекать минимум 9 % полезных компонентов от общей массы поступающих отходов. Для новых предприятий требования строже: 13 % для мощностей до 100 тыс. тонн в год и 15 % - для более крупных объектов. Исключение сделано только для органических отходов, идущих на производство грунтов, и мусора, предназначенного для энергетической утилизации.

Новые нормативы действуют до 1 июня 2027 года, после чего будет проведен дополнительный анализ и принято дальнейшее решение о продлении требований, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

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# мусор , ТБО , утилизация отходов

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