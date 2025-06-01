В Тюменской области применят новую технологию ремонта плоской кровли

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую технологию плоской кровли планируют применять в Тюменской области при капремонте крыш. Изучили новацию специалисты областного Фонда капитального ремонта на производстве современных изоляционных материалов в Рязани, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

"Отечественные технологии развиваются очень быстро. Применение современных покрытий для капитального ремонта плоских кровель ускоряет процесс, исключает протечки. У современных материалов только один недостаток — стоимость. Но при разнице в цене в 1,5 раза срок службы кровель с инновационным покрытием в два-три раза дольше", - отметил заместитель директора Фонда капитального ремонта МКД Тюменской области Константин Евдокимов.

Производитель показал цеха и оборудование и провёл двухдневный курс обучения. Тюменские эксперты узнали о свойствах материалов, особенностях систем, правилах их монтажа и приёмки, обратили внимание на возможные ошибки. На практике преподаватели учебного центра научили правильно выполнять монтаж изоляционного материала.

| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Мембранные покрытия в системе капитального ремонта Тюменской области применяют пока только в Тобольске. Технология оправдана конструктивной сложностью крыш. После систематизации знаний, полученных в Рязани, и необходимых расчётов, использование современных покрытий может быть рекомендовано на территории всего региона, уточнили в департаменте.