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В Тюменской области применят новую технологию ремонта плоской кровли

Общество, 12:36 24 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую технологию плоской кровли планируют применять в Тюменской области при капремонте крыш. Изучили новацию специалисты областного Фонда капитального ремонта на производстве современных изоляционных материалов в Рязани, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

"Отечественные технологии развиваются очень быстро. Применение современных покрытий для капитального ремонта плоских кровель ускоряет процесс, исключает протечки. У современных материалов только один недостаток — стоимость. Но при разнице в цене в 1,5 раза срок службы кровель с инновационным покрытием в два-три раза дольше", - отметил заместитель директора Фонда капитального ремонта МКД Тюменской области Константин Евдокимов.

Производитель показал цеха и оборудование и провёл двухдневный курс обучения. Тюменские эксперты узнали о свойствах материалов, особенностях систем, правилах их монтажа и приёмки, обратили внимание на возможные ошибки. На практике преподаватели учебного центра научили правильно выполнять монтаж изоляционного материала.

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Мембранные покрытия в системе капитального ремонта Тюменской области применяют пока только в Тобольске. Технология оправдана конструктивной сложностью крыш. После систематизации знаний, полученных в Рязани, и необходимых расчётов, использование современных покрытий может быть рекомендовано на территории всего региона, уточнили в департаменте.

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# ЖКХ , капитальный ремонт , кровля

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