Тюмень в 2024 году приняла более трех миллионов туристов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2024 году Тюмень посетило более трех миллионов туристов, сообщил глава города Максим Афанасьев, который выступил на заседании Тюменской городской думы с отчетом о деятельности администрации города в 2024 году.

Интерес к городу, по словам Максима Афанасьева, поддерживают такие яркие события в его жизни, как конкурс "Гостеприимство летней Тюмени", в котором за право называться лучшими соревновались 180 участников. Среди других ярких событий года глава города особо выделил фестивали гастрономической культуры "Вкусная Тюмень" и "Сибирь на вкус". Последний был удостоен Международной премии и занял 1-е место в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

"В итоге выиграли потребители – жители и гости Тюмени", - подчеркнул Максим Афанасьев. Глава города уверен, что следует популяризировать этот сегмент экономики в рамках развития туристического кластера, вывести его на новый уровень.

"Тюмень имеет множество конкурентных преимуществ для собственного брендирования, - заявил он. - Например, открытие спа-комплексов на базе термальных источников. Важно объединить усилия инвесторов, креативного кластера, Ассоциации рестораторов и отельеров в деле привлечения туристов, предоставления качественных и разнообразных услуг населению. К тому же это позволит обогатить новыми идеями и смыслами событийную жизнь города".