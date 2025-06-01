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В Тюмени благоустроили 15 территорий и общественных пространств в 2024 году

Общество, 12:58 24 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский сквер Леонида Згерского по итогам 2024 года включен в федеральный реестр лучших проектов благоустройства. А парк Константина Лагунова вошел в пятерку лучших парков страны среди городов с населением до 1 млн человек в рамках Всероссийской парковой премии. Это прозвучало в отчете главы Тюмени Максима Афанасьева о результатах деятельности администрации города, с которым он выступил на заседании городской думы.

"В вопросах благоустройства и создания комфортной среды для горожан мы стремимся соблюдать комплексный подход, - подчеркнул глава города. - В 2024 году на территории Тюмени выполнены работы по благоустройству 7 озелененных территорий, 6 зон общественных пространств и 2 территорий общего пользования. Еще один проект стартовал в 2024 году. Это благоустройство лесного массива "Комарово-парк". Работы будут завершены в 2026 году".

В 2024 году на территории нашего города было высажено 14 тыс. 790 зеленых деревьев и кустарников. Также была увеличена на 89 % санитарная и формовочная обрезка зеленых насаждений.

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# благоустройство , гордума , Максим Афанасьев

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