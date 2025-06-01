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Мастер-класс по вышивке на фотографиях пройдет в "Конторе пароходства"

Общество, 11:08 25 июня 2025

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Мастер-класс по вышивке на фотографиях проведут для тюменцев в мультицентре "Контора пароходства" 26 июня. Начало — в 19 часов в малом зале.

"Вышивка на фотографии – одна из практик современного искусства, ориентированная на работу с темой личной и коллективной памяти. Взаимодействие с фотографиями, добавление к ним ассоциативных образов, орнамента, слов – это тонкий процесс коммуникации со своим прошлым или прошлым своей семьи, возможно, даже знакомство с ним", - сообщили в мультицентре "Контора пароходства".

Мастер-класс проведет куратор и участница групповой выставки "Постскриптум" Лена Клейман. Тюменцам советуют взять с собой любимый или отзывающийся снимок из семейного архива и сделать его копию, напечатанную на фотобумаге.

Участие бесплатное. Возрастное ограничение: 16+

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# вышивка , Контора пароходства , мастер-класс

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