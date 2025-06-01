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Сотни тюменцев пришли на праздник "МолодоZелено" в сквер Школьный

Общество, 16:30 28 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Яркий праздник в честь Дня молодежи развернулся в тюменском сквере Школьном – сотни горожан собрались на масштабном событии "МолодоZелено". Мероприятие стало частью V Областного фестиваля национального творчества "ЭтноЛето-2025".

Перед началом действа корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" удалось пообщаться с одним из организаторов праздника, начальником отдела проектной и социально-культурной деятельности Дворца национальных культур "Строитель" Любовью Кожиной.

"Мы стремимся показать самобытную культуру в новых красках и тенденциях, чтобы она стала стилем жизни нового поколения", — отметила начальник отдела проектной и социально-культурной деятельности Дворца национальных культур "Строитель" Любовь Кожина. По ее словам, такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию молодежи, помогают молодым людям ценить и сохранять традиции, передавать их следующим поколениям.

Праздничная программа стартовала в 16 часов, гвоздем шоу стало выступления кавер-группы "О.П.А. Горностай", которая представляет современные версии популярных песен.

Параллельно в сквере работают творческие площадки, где посетители с энтузиазмом участвуют в мастер-классах по созданию кукол-оберегов и других традиционных изделий, которые оставляют себе на память.

Много тюменцев и гостей города собрала интерактивная зона с балалайками от ансамбля "Сибирская забава" под руководством Максима Сухарского. Он рассказывает об истории инструмента и особенностях игры на нем. После чего каждый пробует свои силы в музицировании на народном инструменте.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пользуется популярностью молодежная фотозона "Народно.Модно!" с возможностью примерить национальные костюмы и сделать яркие снимки.

На площадках фестиваля работают более 100 артистов из Тюменской области. Они демонстрируют свое мастерство. Зрители наслаждаются выступлениями хореографических ансамблей, сольными вокальными номерами и инструментальными композициями.

В программе — увлекательные конкурсы с национальным колоритом и викторины. Самые активные участники получают призы от спонсоров. Организаторы ожидают, что праздник соберет более 500 гостей.

Мероприятие проходит при свободном входе и продлится до 19 часов. Атмосфера праздника продолжает набирать обороты, объединяя молодежную энергию с традиционными ценностями и формируя у молодого поколения чувство гордости за свою культуру и историю.

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Инна Кондрашкина

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# День молодежи , молодежь , праздник , сквер

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