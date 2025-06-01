  • 25 июня 202525.06.2025среда
  • USD78,3892
    EUR91,7370
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер юго-западный

Почти 16 тысяч тоболяков проголосовали за проект будущего Менделеев-парка

Общество, 10:35 25 июня 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Почти 16 тысяч жителей Тобольска проголосовали за проект первого этапа строительства Менделеев-парка в Тобольске. Голосование проходило по программе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил в своем Telegram-канале глава Тобольска Петр Вагин.

"Благодарю каждого, кто нашел время и возможность выразить свое мнение. Активность жителей – лучшая гарантия того, что мы движемся в правильном направлении. По итогам голосования приоритетным проектом стал Менделеев-парк: первый этап. Это территория существующего привычного парка - около 2 гектаров", - сказал глава Тобольска.

Он отметил, что объект станет частью масштабного проекта, который призван стать настоящим центром притяжения для жителей города. Это один из ключевых объектов программы "Тобольск настоящий", который реализуется совместно с правительством Тюменской области и компанией СИБУР.

"В будущем реконструкция затронет 29 гектаров парка, включая экотропу. Сегодня мы приступаем к подготовке реализации первого этапа. Состоялись обсуждения со студентами, школьниками, представителями туристического бизнеса и исторического совета. Все идеи были внимательно изучены и переданы проектировщикам. Уверен, вместе мы создадим современное, комфортное и безопасное пространство для отдыха и досуга всех тоболяков. Буду держать вас в курсе хода работ", - добавил Петр Вагин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , Петр Вагин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:03 25.06.2025Помощь для земляков-участников СВО передали жители Казанского округа
11:52 25.06.2025В Тюмени во время выпускного будет действовать специальная транспортная схема
11:41 25.06.2025Мобильный противопожарный комплекс емкостью 500 литров передали селу Ялуторовского района
11:30 25.06.2025Кораблик стал символом первого общегородского выпускного в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора