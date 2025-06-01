Почти 16 тысяч тоболяков проголосовали за проект будущего Менделеев-парка

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Почти 16 тысяч жителей Тобольска проголосовали за проект первого этапа строительства Менделеев-парка в Тобольске. Голосование проходило по программе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил в своем Telegram-канале глава Тобольска Петр Вагин.

"Благодарю каждого, кто нашел время и возможность выразить свое мнение. Активность жителей – лучшая гарантия того, что мы движемся в правильном направлении. По итогам голосования приоритетным проектом стал Менделеев-парк: первый этап. Это территория существующего привычного парка - около 2 гектаров", - сказал глава Тобольска.

Он отметил, что объект станет частью масштабного проекта, который призван стать настоящим центром притяжения для жителей города. Это один из ключевых объектов программы "Тобольск настоящий", который реализуется совместно с правительством Тюменской области и компанией СИБУР.

"В будущем реконструкция затронет 29 гектаров парка, включая экотропу. Сегодня мы приступаем к подготовке реализации первого этапа. Состоялись обсуждения со студентами, школьниками, представителями туристического бизнеса и исторического совета. Все идеи были внимательно изучены и переданы проектировщикам. Уверен, вместе мы создадим современное, комфортное и безопасное пространство для отдыха и досуга всех тоболяков. Буду держать вас в курсе хода работ", - добавил Петр Вагин.