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Пять проектов-победителей объектов благоустройства назвали в Тюменской области

Общество, 10:57 25 июня 2025

zagorodsreda.gosuslugi.ru | Фото: zagorodsreda.gosuslugi.ru

Пять проектов-победителей объектов благоустройства назвали в Тюменской области. Наибольшее количество голосов отдали 28 тыс. 23 жителя региона за дизайн-проект № 1 сквера Депутатов. Еще 25 тыс. 859 поддержали также первый проект преобразования площади Борцов революции, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Аллея Молодоженов будет развиваться по первому варианту проекта. Так решили 27 тыс. 458 жителей региона. В Тобольске Менделеев-парк отремонтируют благодаря полученным 15 тыс. 483 голосам. В Ишиме преобразится общественная территория в районе многоквартирного дома № 62 по ул. К. Маркса, за которую проголосовали 3 тыс. 844 человек.

Таким образом, общее количество голосов, которые отданы за благоустройство этих общественных территорий в 2026 году превысило 129 тыс. Наиболее популярным способом голосования стал вариант через Госуслуги— 113 тыс. 650 голосов. Волонтерам, которые помогали горожанам сделать выбор, встречая их на улицах и в общественных местах, удалось привлечь 15 тыс. 919 голосов.

Победившие проекты будут реализованы благодаря федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

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# голосование , дизайн-проекты , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

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