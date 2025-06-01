Движение ограничено на трех участках трассы Тюмень – Омск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На трех участках федеральной трассы Тюмень – Омск ограничено движение транспорта.

Как сообщили в инфоцентре регионального правительства, на 125 км автодороги Р-402 в Заводоуковском районе произошло ДТП. Здесь движение организовано по переходно-скоростной полосе в направлении к Омску.

В Абатском районе с 365 по 369 км и в Омутинском районе со 169 по 172 км проводятся за дорожные работы. На этих участках организовано реверсивное движение.

Водителей призывают быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Уточнить актуальную информацию можно по телефону 8-800-200-63-06.