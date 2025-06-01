Мобильный противопожарный комплекс емкостью 500 литров передали селу Ялуторовского района

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Мобильный комплекс емкостью 500 литров для тушения пожаров передали Новатьяловскому сельскому поселению Ялуторовского района. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Гильгенберг.

"Это уже четвёртый комплекс на базе автомобильного прицепа для тушения природных возгораний, приобретённый администрацией района. В 2023 году подобные закупили и предали в неприкрытые от огня населённые пункты Карабаш и Старый Кавдык, в прошлом – в Ревду", - уточнил Андрей Гильгенберг.

Он отметил, что такое оборудование является хорошим подспорьем в тушении возгораний до приезда основных сил спасения.