  • 25 июня 202525.06.2025среда
  • USD78,3892
    EUR91,7370
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер юго-западный

Мобильный противопожарный комплекс емкостью 500 литров передали селу Ялуторовского района

Общество, 11:41 25 июня 2025

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Мобильный комплекс емкостью 500 литров для тушения пожаров передали Новатьяловскому сельскому поселению Ялуторовского района. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Гильгенберг.

"Это уже четвёртый комплекс на базе автомобильного прицепа для тушения природных возгораний, приобретённый администрацией района. В 2023 году подобные закупили и предали в неприкрытые от огня населённые пункты Карабаш и Старый Кавдык, в прошлом – в Ревду", - уточнил Андрей Гильгенберг.

Он отметил, что такое оборудование является хорошим подспорьем в тушении возгораний до приезда основных сил спасения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# оборудование , пожаротушение , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:03 25.06.2025Помощь для земляков-участников СВО передали жители Казанского округа
11:52 25.06.2025В Тюмени во время выпускного будет действовать специальная транспортная схема
11:41 25.06.2025Мобильный противопожарный комплекс емкостью 500 литров передали селу Ялуторовского района
11:30 25.06.2025Кораблик стал символом первого общегородского выпускного в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора