Кораблик стал символом первого общегородского выпускного в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кораблик, означающий старт большого путешествия по жизненному морю, стал символом первого общегородского выпускного в Тюмени. Вечер пройдет на набережной реки Туры у Конторы пароходства 28 июня с 18 до 22 часов. Его девиз: "Знай, цени, стремись, приумножай".

Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях.

"Открою секрет: каждый выпускник сможет написать своё пожелание на специальном арт-объекте, сделав таким образом вклад в общую историю и создав яркий момент для себя и окружающих", - написал мэр.

Кроме того, гостей ждут разнообразные фотозоны, увлекательные интерактивные площадки и музыкальное сопровождение в исполнении известных тюменских коллективов ("Космос", "Матрица", "Юность Сибири") и DJ-фест. Особенностью программы станет красочное водно-пиротехнические шоу, которое подарит незабываемые впечатления.

"Организаторы сохраняют интригу относительно некоторых деталей программы, стремясь поддержать ощущение ожидания и вдохновения среди участников. Но будьте уверены: вас ждёт настоящее праздничное волшебство!" - пообещал Максим Афанасьев.

Попасть на праздничный вечер на Туре смогут выпускники 11-х классов 2025 года. Каждому участнику в его учебном учреждении выдадут пригласительный.