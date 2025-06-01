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Кораблик стал символом первого общегородского выпускного в Тюмени

Общество, 11:30 25 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кораблик, означающий старт большого путешествия по жизненному морю, стал символом первого общегородского выпускного в Тюмени. Вечер пройдет на набережной реки Туры у Конторы пароходства 28 июня с 18 до 22 часов. Его девиз: "Знай, цени, стремись, приумножай".

Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях.

"Открою секрет: каждый выпускник сможет написать своё пожелание на специальном арт-объекте, сделав таким образом вклад в общую историю и создав яркий момент для себя и окружающих", - написал мэр.

Кроме того, гостей ждут разнообразные фотозоны, увлекательные интерактивные площадки и музыкальное сопровождение в исполнении известных тюменских коллективов ("Космос", "Матрица", "Юность Сибири") и DJ-фест. Особенностью программы станет красочное водно-пиротехнические шоу, которое подарит незабываемые впечатления.

"Организаторы сохраняют интригу относительно некоторых деталей программы, стремясь поддержать ощущение ожидания и вдохновения среди участников. Но будьте уверены: вас ждёт настоящее праздничное волшебство!" - пообещал Максим Афанасьев.

Попасть на праздничный вечер на Туре смогут выпускники 11-х классов 2025 года. Каждому участнику в его учебном учреждении выдадут пригласительный.

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# выпускной , Максим Афанасьев

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