МВД: мошенники используют старые способы блокировки устройств Аpple

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники МВД предупредили, что мошенники продолжают пользоваться старыми способами с блокировкой устройств Аpple путем доступа к iCloud владельцев.

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, сарые схемы с блокировкой устройств Apple путем получения неправомерного доступа к iCloud по-прежнему актуальны.

Мошенник втирается в доверие к жертве, пользующейся устройством Apple. Часто это происходит на сайтах знакомств, в тематических или игровых сообществах в социальных сетях, а также при поиске работы. Под каким-либо предлогом жертву уговаривают войти в учетную запись iCloud мошенника на своем личном устройстве, получив доступ, злоумышленник немедленно использует функцию "Найти iPhone" (Find My iPhone) и активационную блокировку (Activation Lock).

"После блокировки следуют требования денег, в среднем около 10 тыс. рублей, под угрозой безвозвратной блокировки или удаления всех ваших данных с устройства", - рассказали в киберполиции.

Эксперты советуют при блокировке устройства немедленно отключить интернет: перевести устройство в авиарежим или отключить Wi-Fi/мобильные данные. Это может предотвратить удаленную блокировку или стирание данных мошенником. Затем нужно обратиться в полицию.