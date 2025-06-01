Новый ФАП откроют в селе Новолокти Ишимского района

| Фото: Telegram-канал Сергея Ломовцева | Фото: Telegram-канал Сергея Ломовцева

Новый современный фельдшерско-акушерский пункт откроется летом в селе Новолокти Ишимского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Ломовцев.

Здание подключили к электричеству, водоснабжению и канализации. Внутри оборудованы кабинеты фельдшера и акушера, процедурная и другие необходимые помещения.

"Для нас важно, чтобы сельские жители получали качественную медицинскую помощь рядом с домом. Этот ФАП – ещё один шаг к улучшению здравоохранения в Ишимском районе", - написал Сергей Ломовцев в своем Telegram-канале.

Строительство ведется в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".