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Новый ФАП откроют в селе Новолокти Ишимского района

Общество, 16:27 25 июня 2025

Telegram-канал Сергея Ломовцева | Фото: Telegram-канал Сергея Ломовцева

Новый современный фельдшерско-акушерский пункт откроется летом в селе Новолокти Ишимского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Ломовцев.

Здание подключили к электричеству, водоснабжению и канализации. Внутри оборудованы кабинеты фельдшера и акушера, процедурная и другие необходимые помещения.

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"Для нас важно, чтобы сельские жители получали качественную медицинскую помощь рядом с домом. Этот ФАП – ещё один шаг к улучшению здравоохранения в Ишимском районе", - написал Сергей Ломовцев в своем Telegram-канале.

Строительство ведется в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

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# Ишимский район , Сергей Ломовцев , ФАПы

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