"Газпром межрегионгаз Север" борется с незаконными врезками в газопроводы Тюмени

| Фото: пресс-служба "Газпром межрегионгаз Север" | Фото: пресс-служба "Газпром межрегионгаз Север"

Борьбу с незаконными подключениями к газораспределительным сетям продолжает "Газпром межрегионгаз Север" в Тюмени. Очередной рейд состоялся на улицах Избышева и Усадебной 25 июня.

Ранее сотрудники "Газпром межрегионгаз Север" вместе с представителями правоохранительных органов, службы судебных приставов, ресурсоснабжающих организаций выявили факты незаконного подключения к газораспределительным сетям и задолженности абонентов. На улицах Избышева и Усадебной проживают 16 злостных нарушителей, отключенных от системы газоснабжения за долги. Они исчисляются сотнями тысяч рублей. Общая же сумма задолженности превышает четыре миллиона рублей. В отношении этих людей возбуждены исполнительные производства. Также здесь практически ежемесячно выявляют самовольное подключение к газовым сетям.

Как рассказал региональный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" в Тюменской области Борис Хачатуров, самовольные подключения ставят под угрозу безопасность местных жителей. Неизвестно, кто выполнял эти работы, какие материалы использовались, соответствуют ли сварные стыки всем требованиям.

"Мы на постоянной основе проводим мероприятия по выявлению незаконного подключения газа. Сегодня проводим рейд совместно с другими ресурсоснабжающими организациями, правоохранительными органами и администрацией города. Случаи незаконного потребления ресурса выявляются у нас постоянно. Есть люди, у которых ранее произвели отключение за долги, и они самовольно подключились, а есть те, кто вообще не заключал договор поставки газа — самовольно потребляют природный газ, подключившись к сетям обычными шлангами, что противоречит безопасности", — поделился он.

На улицах, где состоялся рейд, нарушители использовали для незаконного пользования голубым топливом совершенно непригодные материалы — резиновые шланги. Сотрудники ООО "Газпром межрегионгаз Север" ликвидировали незаконные врезки путем сварочных работ. Газовики отмечают, что если приехать по адресам спустя неделю, ситуация может повториться.

Работу по профилактике и пресечению фактов самовольного подключения к газовым сетям сотрудники компании проводят регулярно. Напомним, за незаконное подключение грозит административная ответственность и штраф до 15 тыс. рублей. Если человек совершает нарушение повторно, то предусмотрена уже уголовная ответственность.

С начала 2025 года в Тюменской области выявили 130 фактов незаконного подключения к сетям газораспределения. Почти все из них совершили физические лица. С виновных взыскали ущерб на сумму более 800 тыс. рублей.

Инна Пахомова