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В Тобольске возложили цветы к памятнику Даниле Чулкову

Общество, 18:32 25 июня 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Даниле Чулкову принял участие глава Тобольска Петр Вагин в преддверии 438-летия города. Вместе с председателем гордумы Андреем Ходосевичем, почетными гостями и горожанами они почтили память основателя города.

"Это не просто дань уважения истории, это связь поколений, напоминание о том, какой ценой далось освоение Сибири, какое значение Тобольск имел и имеет для всей России. Именно с этого места началась история нашего города, ставшего форпостом, окном в Азию, центром торговли и просвещения", - написал Петр Вагин в своем Telegram-канале.

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Он выразил уверенность, что и сегодня, в современных реалиях, жители Тобольска, достойно продолжают дело предков, вкладывают силы в развитие и процветание родного города.

"Впереди нас ждут новые вызовы и новые возможности. Уверен, что вместе мы сможем сделать Тобольск еще лучше, комфортнее и краше", - написал глава Тобольска.

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# возложение цветов , День города , Петр Вагин , Тобольск

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