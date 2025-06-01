В Тобольске возложили цветы к памятнику Даниле Чулкову

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Даниле Чулкову принял участие глава Тобольска Петр Вагин в преддверии 438-летия города. Вместе с председателем гордумы Андреем Ходосевичем, почетными гостями и горожанами они почтили память основателя города.

"Это не просто дань уважения истории, это связь поколений, напоминание о том, какой ценой далось освоение Сибири, какое значение Тобольск имел и имеет для всей России. Именно с этого места началась история нашего города, ставшего форпостом, окном в Азию, центром торговли и просвещения", - написал Петр Вагин в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что и сегодня, в современных реалиях, жители Тобольска, достойно продолжают дело предков, вкладывают силы в развитие и процветание родного города.

"Впереди нас ждут новые вызовы и новые возможности. Уверен, что вместе мы сможем сделать Тобольск еще лучше, комфортнее и краше", - написал глава Тобольска.