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Двух юных бесправников остановили автоинспекторы в Уватском районе

Происшествия, 12:36 26 июня 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

16-летнего бесправника за рулём автомобиля Mitsubishi остановили сотрудники Госавтоинспекции в Уватском районе. Подросток без разрешения взял машину родителей и катался по улицам пос. Туртас.

14-летний подросток ездил по посёлку на мотоцикле, который ему купили родители. Мама выплатит штрафом в 30 тыс. рублей за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав.

На юных водителей составлены административные материалы. Вся информация по нарушениям подростками ПДД направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области , подростки

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