Двух юных бесправников остановили автоинспекторы в Уватском районе
16-летнего бесправника за рулём автомобиля Mitsubishi остановили сотрудники Госавтоинспекции в Уватском районе. Подросток без разрешения взял машину родителей и катался по улицам пос. Туртас.
14-летний подросток ездил по посёлку на мотоцикле, который ему купили родители. Мама выплатит штрафом в 30 тыс. рублей за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав.
На юных водителей составлены административные материалы. Вся информация по нарушениям подростками ПДД направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.